Около 100 тыс. домов остались без электричества из-за шторма на юго-западе Франции

3 ноября 2019 12:27 (UTC+04:00)

Шторм "Амели" оставил без электричества по меньшей мере 100 тыс. домов на юго-западе Франции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM со ссылкой на поставщика электроэнергии Enedis, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает национальная метеорологическая служба Météo-France, по состоянию на утро воскресенья в 17 департаментах Франции сохраняется предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги.

Непогода уже затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение дня шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.

В департаменте Вандея сильный ветер повалил несколько деревьев на железнодорожные пути, из-за чего было прервано движение поездов. Скорость ветра в департаменте Жиронда достигала минувшей ночью 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Албан Клод из Франции посетил святилище Пир Гасан и могилу прадеда Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)
Социум 2 ноября 23:49
Французский военный погиб в Мали при взрыве самодельной бомбы
Другие страны 2 ноября 22:30
Болгария выразит протест после высказывания Макрона о мигрантах
Европа 2 ноября 18:17
Полиция обнаружила более 30 мигрантов в грузовике на юге Франции
Другие страны 2 ноября 18:10
Неизвестный устроил стрельбу в баре Марселя
Европа 1 ноября 02:35
МИД Турции вызвал посла Франции
Турция 31 октября 22:07
Лента новостей
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 13:43
В одной из иранских провинций увеличилась выдача лицензий для промышленных предприятий
Бизнес 13:29
В самолете премьера Японии при полете произошло возгорание
Другие страны 13:16
В Центре заботы о бездомных собаках "Топлан" прошел день открытых дверей (ФОТО)
Общество 12:58
Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21
В мире 12:05
В Зенджане будет построен крупнейший в Иране тепличный парк
Бизнес 11:58
В Афганистане девять силовиков погибли при атаке талибов
Другие страны 11:32
Туркменистан и Узбекистан готовы наращивать деловое партнерство
Бизнес 11:19
В Турции свыше 60 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление
Турция 11:09