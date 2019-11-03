Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

3 ноября 2019 18:46 (UTC+04:00)

Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в городе Женолье в Швейцарии в возрасте 80 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

"Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом", - приводит агентство слова пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала. Причины смерти выясняются.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году в городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда, запад страны). Впервые выступила на большой сцене в 19 лет в конкурсе "Рождение звезды" на одном из французских телеканалов. К 23 годам приобрела популярность на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила швейцарское гражданство.

Лафоре сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалах, среди которых "На ярком солнце" (Plein soleil, режиссер Рене Клеман, 1960), "Авантюристы" (Les morfalous, режиссер Анри Верней, 1984), сериал "Спрут - 3" (La piovra - 3, режиссер Луиджи Перелли, 1987). Коллегами по съемочной площадке актрисы в том числе были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов
Европа 18:21
Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за шторма "Амели"
Европа 15:48
Джонсон пообещал не допустить проведения нового референдума о независимости Шотландии
Европа 14:27
Около 100 тыс. домов остались без электричества из-за шторма на юго-западе Франции
Европа 12:27
Французский военный погиб в Мали при взрыве самодельной бомбы
Другие страны 2 ноября 22:30
Меркель отметила важность переговоров ЕС с Индией о свободной торговле
Европа 2 ноября 19:45
Лента новостей
Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях
Арабские страны 19:53
Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии
В мире 19:35
НДС влияет на конкурентоспособность иранской провинции Восточный Азербайджан
Финансы 19:24
В Турции нейтрализованы три террориста РПК
Турция 19:05
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 03.11.2019
Политика 19:00
На малых электростанциях трех провинций Ирана увеличилось производство
Энергетика 18:37
В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов
Европа 18:21
В Баку состоялась церемония вручения юбилейной премии The First (ФОТО)
Социум 18:06
Эрдоган прибыл на границу с Сирией
Турция 17:58