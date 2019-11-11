В Германии около 30 человек пострадали в результате массового ДТП

По меньшей мере 29 человек пострадали в результате массового ДТП на юге Германии, причиной послужили гололед и сильный туман, в настоящее время участок трассы А7 в направлении Касселя полностью расчищен от обломков автомобилей. Как Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Merkur.

Авария произошла в воскресенье утром на мосту, около 18 автомобилей оказались участниками ДПТ. Все началось со столкновения одного из автомобилей с отбойником, остальные участники движения не смогли своевременно заметить опасность и затормозить. Спасатели заявили, что, несмотря на проблесковые маячки на их машинах, они снова столкнулись с тем, что другие водители не освобождали своевременно проезд для скорых. В ликвидации аварии, помимо спасателей и полиции, приняли участие также сотрудники баварского "Красного Креста".

По меньшей мере четыре человека были с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. Чтобы освободить из автомобиля одну женщину, спасатели должны были разрезать транспортное средство. Движение по трассе было перекрыто до вечера воскресенья.

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