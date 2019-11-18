В Греции в годовщину восстания в Политехе произошли беспорядки

18 ноября 2019 00:57 (UTC+04:00)

Столкновения анархистов с силами правопорядка произошли в Афинах, Салониках и Патрах после демонстраций в 46-ую годовщину восстания в Политехе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В афинском районе Экзархия во второй половине дня полиция задержала шестерых анархистов, которые пытались забраться на крышу жилого дома с "коктейлями Молотова".

Вечером около 200 человек в масках стали бросать камни, бутылки и "коктейли Молотова" в полицейских, передает Афинское агентство новостей АМНА.

При этом на днях в Греции было введено уголовное наказание за "коктейли Молотова" - до 10 лет лишения свободы в случае их использования в общественных местах.

Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать зачинщиков беспорядков. Были задержаны 12 человек.

В Патрах полиция задержала 10 участников беспорядков, которые после шествия в память о событиях в Политехе стали забрасывать бутылками с зажигательной смесью и камнями полицейских.

В Салониках анархисты также стали бросать "коктейли Молотова" и пиротехнику в полицейских, подожгли два автомобиля. Огонь был сразу же потушен пожарными. Полиция применила светошумовые гранаты, сейчас ситуация спокойная, передает агентство.

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