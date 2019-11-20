Сейм Польши выразил вотум доверия правительству

20 ноября 2019 00:59 (UTC+04:00)

Сейм (нижняя палата парламента) Польши выразил вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

После состоявшихся 13 октября в Польше парламентских выборов правительство страны в соответствии с конституцией ушло в отставку. На прошлой неделе президент Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого главой кабинета министров. Законодательная процедура предусматривает получение правительством вотума доверия от сейма.

В ходе голосования правительство Моравецкого не столкнулось с трудностями, так как депутаты правящей партии "Право и справедливость" имеют большинство.

До голосования премьер выступил перед депутатами с программной речью. Он пообещал продолжать социальную политику, выступил против признания нетрадиционных семей, пообещал рост экономики страны на 2-3% быстрее, чем в еврозоне, потребовал учитывать ситуацию в Польше при решении вопросов защиты климата.

Во время обсуждения выступления в сейме Моравецкого жестко раскритиковали представители оппозиции. Так, глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына выразил недовольство тем, что в новом правительстве ключевые министры сохранили свои посты.

"Те же министры, которые ответственны за рост цен, за нехватку дорожных инвестиций, за многое другое. Тот же самый министр здравоохранения, который ответственен за нехватку лекарств, министр обороны, ответственный за хаос в польской армии", - сказал Схетына.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские мультфильмы показали в Польше (ФОТО)
Культура 14 ноября 20:47
Правительство Польши ушло в отставку на первом заседании Сейма нового созыва
Другие страны 12 ноября 22:22
Глава Евросовета Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши
Европа 6 ноября 08:01
На белорусско-польской границе нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
Европа 3 ноября 20:52
Азербайджан и Польша утвердили новое соглашение
Политика 22 октября 13:23
Польская компания построит в Узбекистане мясокомбинат
Бизнес 21 октября 18:00
Лента новостей
Палата представителей США приняла временный бюджет до 20 декабря
США 00:43
Почеттино уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма"
Спорт 00:25
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,7%
Энергетика 00:16
Минуло 28 лет со дня уничтожения армянами "Ми-8" с представителями политической элиты Азербайджана на борту
Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Число погибших в ДТП с автобусами в пригороде Мехико возросло до 13
Другие страны 19 ноября 23:54
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
США 19 ноября 23:39
Трамп: США увеличат контингент в Саудовской Аравии до трех тыс. военных в ближайшие недели
США 19 ноября 23:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции в рамках проекта IDEA "Urban Ecology" (ФОТО)
Политика 19 ноября 22:47
Трамп назвал процедуру импичмента "позорищем" и пародией на правосудие
США 19 ноября 22:31