Туск заявил, что ЕС необходимо восстановить единство вокруг политики расширения

Европейский союз (ЕС) должен приложить усилия к восстановлению единства сообщества вокруг политики расширения ЕС. Об этом, как пеедает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник в Загребе по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем уходящий глава Евросовета Дональд Туск.

"Непринятие решения по Северной Македонии и Албании [о начале вступительных переговоров] является большим разочарованием, но я не перестану быть оптимистом [по перспективам данного вопроса], - цитирует слова Туска национальная газета Jutarnji list. - Необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить единство ЕС относительно расширения".

"Наша позиция здесь очень ясна. Мы считаем, что для этих стран и их европейской перспективы (для Северной Македонии и Албании - прим. ТАСС), а также для стабильности во всем юго-восточном регионе Европы было бы хорошо начать эти переговоры", - в свою очередь, отметил хорватский премьер, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2020 года.

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