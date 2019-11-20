Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост с 1984 по 1994 год, врач Фриц фон Вайцзеккер скончался во вторник от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телерадиокомпания RBB.

По ее данным, представитель полиции заявил, что инцидент в клинике в районе Шарлоттенбург на западе Берлина произошел приблизительно в 18.50 по местному времени. По информации полиции, один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен, он госпитализирован.

Полиция задержала предполагаемого преступника на территории клиники. Ведется расследование.

Отмечается, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник он выступал с лекцией, посвященной проблемам с печенью. Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.

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