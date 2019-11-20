В Италии открывается горнолыжный сезон

20 ноября 2019 09:52 (UTC+04:00)

Благодаря обильным снегопадам в Доломитовых Альпах, некоторые горнолыжные подъемники и трассы откроются еще до официального начала сезона, намеченного на 30 ноября. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по туризму Италии (ENIT).

В ноябре на горнолыжных курортах региона выпало более полуметра снега на высоте одна тысяча метров над уровнем моря.

Хотя официальное открытие сезона назначено на последний день ноября, некоторые подъемники и трассы уже работают, а еще несколько — откроются в ближайшие дни.

Сейчас можно кататься на склонах в Кортине д’Ампеццо, Араббе, Тре-Чиме-Доломити, Валь-ди-Фьемме/Оберегген и Сан-Мартино-ди-Кастроцца/Пассо-Ролле.

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