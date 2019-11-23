Партия Brexit ужесточит иммиграционные правила, если войдет в британское правительство

Партия Brexit, созданная в феврале Найджелом Фаражем, намерена ужесточить иммиграционные правила и провести масштабные политические реформы, если придет к власти по итогам парламентских выборов в Великобритании, которые намечены на 12 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в предвыборной программе партии, которую в пятницу представил Фараж.

"Brexit для нас не конец, а лишь начало остро необходимой политической революции, - заявил политик в своем выступлении, которое транслировал телеканал Sky News. - Никогда раньше доверие людей к государственной политике, избирательной системе и политикам не находился на столь низком уровне. Мы в Партии Brexit - новые радикалы, и мы хотим привести нашу политику и демократию в соответствие с требованиями XXI века".

Одним из главных обещаний Фаража является пересмотр текущих иммиграционных правил с тем, чтобы число иммигрантов в стране не увеличивалось за год более чем на 50 тыс. В 2018 году этот показатель составил 226 тыс. человек, оказавшись при этом самым низким за последние шесть лет. Консервативное правительство Бориса Джонсона обещает довести его до 100 тыс. человек или меньше.

Партия Brexit также намерена упразднить Палату лордов британского парламента, провести реформу судебной системы с тем, чтобы ограничить возможность судов влиять на государственную политику. Кроме того, в партии обещают пересмотреть налоговые правила, а также сделать обязательным проведение референдумов по наиболее острым политическим вопросам при условии, что за проведение плебисцита выскажется на менее 5 млн британцев.

Согласно последним опросам общественного мнения, Партия Brexit может рассчитывать на 4% голосов избирателей по итогам выборов в Палату общин. При этом на майских выборах в Европарламент партия Фаража показала первый результат, получив 31,6% голосов (при явке в 37%). Если ни одной из двух крупнейших партий страны не удастся получить большинство голосов в Палате общин, Партия Brexit может стать союзником консерваторов, если сможет обеспечить им необходимый перевес. При этом глава тори и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что в преддверии выборов любые альянсы лишь ослабят позиции консерваторов.

Консервативное правительство меньшинства во главе с Джонсоном добилось проведения досрочных выборов в Палату общин британского парламента, чтобы вывести из тупика ситуацию с Brexit. Выход Соединенного Королевства из ЕС был отложен до 31 января 2020 года, так как Джонсону не удалось в короткий срок провести через Палату общин достигнутое с Брюсселем соглашение об условиях Brexit.

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