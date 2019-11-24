Сборная Испании стала вторым финалистом Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису победила команду Великобритании со счетом 2-1 в полуфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первом матче британец Кайл Эдмунд (69-й номер мирового рейтинга) обыграл Фелисиано Лопеса (62) - 6:3, 7:6 (7:3). Во втором первая ракетка мира Рафаэль Надаль победил Дэниела Эванса (42) - 6:4, 6:0. В решающей парной встрече Надаль и Лопес обыграли Джейми Маррея и Нила Скупски со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Ранее в другом полуфинале сборная России проиграла канадцам со счетом 1-2. Матчи финала пройдут 24 ноября.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), в прошлом году выиграли хорваты.

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