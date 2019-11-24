В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии. Голосование проходит на 18748 избирательных участках в стране и 835 участках за рубежом. В самой Румынии зарегистрировано более 18,2 млн избирателей, румынская диаспора за рубежом насчитывает примерно 4 млн человек. Президент Румынии избирается сроком на пять лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленному избирательному законодательству, румыны, находящиеся за границей, могут голосовать в течение трех дней (22-24 ноября), а также по почте.

В результате первого тура выборов, который прошел 10 ноября, ни один из 14 кандидатов не получил большинства голосов зарегистрированных избирателей (50% + 1 голос). Поэтому проводится второй тур, в котором встречаются два финалиста, набравшие наибольшее их количество, - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (37,82% голосов), и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ (22,26%).

Фаворитом считается Йоханнис, который лидирует в рейтингах. Действующий президент также обладает необходимым для успешной кампании административным ресурсом.

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