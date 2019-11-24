Итальянская береговая охрана спасла 149 мигрантов у острова Лампедуза

24 ноября 2019 14:53 (UTC+04:00)

Катера итальянской береговой охраны спасли 149 мигрантов с терпящей бедствие лодки близ острова Лампедуза, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает само ведомство, в субботу его сотрудники получили обращение о некого гражданина, который сообщил о судне с мигрантами, "испытывавшего сложности" примерно в миле от берегов Лампедузы. Вскоре после прибытия четырех спасательных катеров на место 10-метровая лодка перевернулась. Число поднятых из воды мигрантов составило 149 человек, все они доставлены в порт Лампедузы.

"На данный момент в море других людей не обнаружено", - говорится в коммюнике береговой охраны, распространенном в субботу вечером. Отмечается, что из воды были спасены все упавшие мигранты.

Поиски возможных пропавших вели два катера и самолет береговой охраны, корабль и вертолет итальянских ВМС, а также два судна Финансовой гвардии. Операция началась после заявлений спасенных о том, что в результате крушения с лодки пропали около 20 человек.

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