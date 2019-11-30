При теракте на Лондонском мосту погибли два человека

Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, умерли. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета The Independent на своем сайте сообщила об одной жертве теракта, добавив, что по словам другого источника издания, число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо.

В настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что мужчина, подозреваемый в нападении на людей с ножом, был застрелен полицейскими, и несколько человек получили ножевые ранения в ходе теракта. Их точное число пока не подтверждено.

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