Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

"Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО. В частности, президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] заявил, что у Макрона случилась смерть мозга. НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего - США, которые вкладываются в оборону Европы", - заявил он.

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