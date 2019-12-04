На вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата

Останки человека нашли в саду на вилле известного телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме неподалеку от Берлина, по каске и боеприпасам установлено, что это советский солдат, сообщил во вторник таблоид Bild, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, скелет был обнаружен в ходе строительных работ. Он был зарыт в землю примерно на 30 см, состояние костей указывает на то, что человек скончался много лет назад, пишет Bild. В ближайшие дни эксперты изучат останки, чтобы определить время и причину смерти, затем они будут захоронены.

О том, что останки могут принадлежать советскому военнослужащему, заявил таблоиду руководитель подразделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями в федеральной земле Бранденбург Оливер Брайтхаупт, он сообщил, что "в этом нет сомнений".

Бои за Потсдам в апреле 1945 года стали частью Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия заняла Берлин и приняла безоговорочную капитуляцию Германии. По данным российских военных историков, потери советских войск с 16 апреля по 8 мая в районе Берлинской наступательной операции составили 352 475 человек, из них безвозвратно - 78 291 человек.

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