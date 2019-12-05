В Швеции ак-тивистке Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Премия "За целесообразное жизнеобеспечение", которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, была вручена в среду в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Одним из лауреатов стала шведская защитница климата Грета Тунберг, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. Ее за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future ("Пятницы ради будущего", другое название - "Школьная забастовка за климат"), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения. "Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!" - сказала она.

Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер". Денежная составляющая премии - 1 млн крон ($105 тыс.). Одна из отличительных черт награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

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