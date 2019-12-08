Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России

8 декабря 2019 22:07 (UTC+04:00)

Руководители разведки Британии предупредили лидера лейбористов Джереми Корбина об угрозе стране со стороны радикальных исламистов, а также России. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Sunday Times.
Отмечается, что Корбина вызвали на встречу для того, чтобы продемонстрировать ему, с чем он может столкнуться, если займет пост премьер-министра. При этом на встречу не был приглашен ближайший помощника лидера лейбористов Сеумас Милн, которого считают "симпатизантом Кремля".

В разведведомстве полагают, что для Великобритании угрозу представляют более чем 32 тысячи джихадистов, которые на Ближнем Востоке воевали в рядах террористической группировки "Исламское государство"*. При этом 10 тысяч из них сейчас на свободе.

"Наша работа – обеспечить, чтобы премьер-министры обладали всей информацией, которая им нужна для принятия решений о безопасности", - сообщил изданию источник в правительстве страны.

В чем заключается "угроза" со стороны России газета не уточняет.

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