В Финляндии избрана самая молодая премьер-министр страны

9 декабря 2019 00:36 (UTC+04:00)

Социал-демократы Финляндии, которые возглавляют правительство пятипартийной коалиции, избрали 34-летнюю министра транспорта Санну Марин премьер-министром страны, которая вступит на следующей неделе в должность после отставки Антти Ринне, передает Trend со ссылкой на Reuters.

А.Ринне подал в отставку ранее на этой неделе после того, как член коалиции Центристская партия заявила, что утратила доверие к нему после проблем с почтовой забастовкой.

«У нас впереди много работы, чтобы восстановить доверие», - сказал Марин журналистам после того, как победил в узком кругу лидеров партии. Антти Линдтман, глава парламентской группы партии, занял второе место.

«У нас есть совместная правительственная программа, которая объединяет коалицию», - сказала Марин.

Коалиция, которая вступила в должность всего шесть месяцев назад, согласилась продолжить свою программу после того, как А.Ринне объявил, что уходит в отставку по требованию Центристской партии.

Время смены руководства является неудобным для Финляндии, которая до конца года председательствует в Европейском Союзе, и играет центральную роль в усилиях по выработке нового бюджета для блока.

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