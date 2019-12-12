Суд во Франции приговорил к 30 годам заключения напавшего на военных в Ницце мужчину

12 декабря 2019 21:06 (UTC+04:00)

Суд присяжных во Франции приговорил к 30 годам заключения Мусу Кулибали, который с ножом напал на военных в Ницце в 2015 году. Об этом в четверг сообщила газета Le Monde, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Кулибали не раскаялся в содеянном. Издание напоминает, что мужчина напал на солдат в феврале 2015 года возле еврейского общинного центра. По словам осужденного, он не хотел убивать солдат, а порезать им лица. В заключении Кулибали отмечал, что совершил нападение из-за ненависти к полиции, военным и евреям.

В результате нападения потерпевшие получили резанные раны.

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