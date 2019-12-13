Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах, выразив готовность к сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сердечно поздравляю, Борис Джонсон, с этой уверенной победой на выборах. С нетерпением жду продолжения сотрудничества ради дружбы и партнерства наших стран", - приводит слова Меркель официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС.

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