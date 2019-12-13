Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах

13 декабря 2019 14:45 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах, выразив готовность к сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сердечно поздравляю, Борис Джонсон, с этой уверенной победой на выборах. С нетерпением жду продолжения сотрудничества ради дружбы и партнерства наших стран", - приводит слова Меркель официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС ожидает от Джонсона скорейшей ратификации соглашения о Brexit
Европа 14:51
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Европа 13:29
Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС как единое целое к 31 января 2020 года
Европа 12:13
США смогут заключить крупную торговую сделку с Британией после победы консерваторов
США 11:13
Дональд Трамп назвал выборы в Великобритании большой победой Джонсона
США 09:40
Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов
Европа 08:57
Лента новостей
В Азербайджане начался отбор участников бизнес-инкубаторов
Бизнес 15:40
Выросло среднемесячное количество туристических визитов жителей Грузии
Туризм 15:35
В Узбекистане "средний бизнес" освободят от НДС
Финансы 15:29
Анар Багиров: Следует узаконить юридическую помощь как за физическое, так и моральное насилие
Общество 15:25
Французский Proparco выделил кредит узбекскому "Хамкорбанку"
Финансы 15:23
Претензии армян не могут быть средством политического давления на Анкару – правительство Турции
Турция 15:17
США инвестируют в управление водными ресурсами Туркменистана
Финансы 15:16
Ввиду отсутствия избирательного потенциала, так называемый "Национальный совет" прибегает к грязным уловкам - депутат
Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев: Российско-азербайджанские отношения будут поступательно развиваться на благо наших стран, народов
Политика 15:07