В Италии объявили "желтый" уровень метеоопасности

13 декабря 2019 16:32 (UTC+04:00)

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами и непривычными для здешних мест холодами обрушилась в пятницу на многие районы Италии; по решению службы Гражданской обороны "желтый" уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в областях Кампания, Тоскана и Сардиния, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Риме и Неаполе в пятницу закрыты школы и детские учреждения, общественные парки и кладбища. Мэр столицы Вирджиния Раджи через социальные сети обратилась к землякам с убедительной просьбой максимально ограничить передвижения по городу и по возможности использовать общественный транспорт.

"Безопасность наших детей и всех граждан является для нас приоритетом", - подчеркнула она.

С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

С четверга в Риме и Милане действуют городские оперативные центры, специалисты которых отслеживают развитие ситуации и принимают экстренные меры по предотвращению негативных последствий непогоды. Эксперты опасаются, что ливни могут привести к нарушению режима подземных вод и вызвать гидрогеологические угрозы в ряде районов.

Наибольшую озабоченность городских властей вызывает возможность падения деревьев, которая в прошлом уже не раз приводила к человеческим жертвам, а также серьезные проблемы с организацией дорожного движения.

Дополнительные трудности создают снегопады, к которым готовы жители большинства северных и горных районов Италии, но которые воспринимаются как аномалия в центральной части и на юге страны. Снег в пятницу уже выпал в Милане и Турине, ожидается, что он также пойдет во Флоренции.

Синоптики предупреждают об опасности сильных снегопадов в Альпах и приальпийских районах Италии, которые будут сопровождаться сильными ветрами. Согласно прогнозам, скорость порывов ветра может превышать 100 км в час. На этих территориях введены ограничения на движение по ряду автодорог в связи с опасностью схода снежных лавин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта
Европа 11:38
Итальянская STM Technologies поставит оборудование в Узбекистан
Строительство 11 декабря 11:07
Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с вводом в эксплуатацию TAP - посол
Энергетика 9 декабря 13:30
В Центральной Италии произошло землетрясение
Европа 9 декабря 11:07
В Италии проармянский парламентарий обвиняется в финансовых махинациях
Политика 8 декабря 12:42
"Ювентус" проиграл "Лацио" и потерпел первое поражение в сезоне
Спорт 8 декабря 02:45
Лента новостей
Посол США в Турции вызван в МИД
Турция 17:10
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о тридцатой годовщине трагедии 20 января
Политика 17:06
ОЧЭС не принял проекты документов из-за деструктивного подхода Армении
Политика 17:04
ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
Общество 17:00
Минсельхоз Азербайджана о новых размерах субсидий фермерам
Экономика 16:51
ЮНЕСКО включила узбекский танец в список наследия человечества
Узбекистан 16:47
Шуахевская ГЭС в Грузии начнет работать в тестовом режиме
Энергетика 16:46
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит Pasha Kapital
Финансы 16:42
Азербайджанское предприятие запустит новую линию мучной продукции
Бизнес 16:41