В Италии объявили "желтый" уровень метеоопасности

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами и непривычными для здешних мест холодами обрушилась в пятницу на многие районы Италии; по решению службы Гражданской обороны "желтый" уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в областях Кампания, Тоскана и Сардиния, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Риме и Неаполе в пятницу закрыты школы и детские учреждения, общественные парки и кладбища. Мэр столицы Вирджиния Раджи через социальные сети обратилась к землякам с убедительной просьбой максимально ограничить передвижения по городу и по возможности использовать общественный транспорт.

"Безопасность наших детей и всех граждан является для нас приоритетом", - подчеркнула она.

С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

С четверга в Риме и Милане действуют городские оперативные центры, специалисты которых отслеживают развитие ситуации и принимают экстренные меры по предотвращению негативных последствий непогоды. Эксперты опасаются, что ливни могут привести к нарушению режима подземных вод и вызвать гидрогеологические угрозы в ряде районов.

Наибольшую озабоченность городских властей вызывает возможность падения деревьев, которая в прошлом уже не раз приводила к человеческим жертвам, а также серьезные проблемы с организацией дорожного движения.

Дополнительные трудности создают снегопады, к которым готовы жители большинства северных и горных районов Италии, но которые воспринимаются как аномалия в центральной части и на юге страны. Снег в пятницу уже выпал в Милане и Турине, ожидается, что он также пойдет во Флоренции.

Синоптики предупреждают об опасности сильных снегопадов в Альпах и приальпийских районах Италии, которые будут сопровождаться сильными ветрами. Согласно прогнозам, скорость порывов ветра может превышать 100 км в час. На этих территориях введены ограничения на движение по ряду автодорог в связи с опасностью схода снежных лавин.

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