Премьер Франции заявил, что ответственность за срыв Рождества будет лежать на протестующих

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в субботу, что в случае, если праздник Рождества будет испорчен из-за забастовок против пенсионной реформы, ответственность будут нести протестующие, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я вижу, что все беспокоятся из-за приближающегося Рождества, - отметил французский премьер на встрече с читателями газеты Le Parisien. - Рождество - очень важный праздник. Необходимо, чтобы каждый нес ответственность. Я не думаю, что французы смирятся с тем, что кто-нибудь испортит им праздник".

При этом Филипп подчеркнул, что "полон решимости" в отношении пенсионной реформы, не исключив проведения возможного референдума. "С юридической точки зрения это вполне возможно, - сказал он. - Однако депутаты были избраны, чтобы претворять в жизнь обещанное, <...> поэтому необходимо, чтобы этот вопрос был рассмотрен в парламенте". Филипп также заявил, что не думает о своей отставке. "Я верю в эту реформу, <...> вот почему я спокоен", - пояснил он.

Премьер указал, что в забастовке участвует "далеко не вся Франция". "Однако эта забастовка проходит довольно болезненно для многих жителей Франции, особенно для столичного региона Иль-де-Франс", - подчеркнул он.

Ранее газета Le Figaro писала, что генеральный директор Французских национальных железных дорог (SNCF) Жан Пьер Фаранду призвал сотрудников железной дороги "прервать забастовку на время рождественских праздников, чтобы дать возможность семьям воссоединиться в этот особенный праздник".

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