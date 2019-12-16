ЕС глубоко разочарован отсутствием результатов конференции ООН по климату в Мадриде

16 декабря 2019 04:57 (UTC+04:00)

Евросоюз глубоко разочарован итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и надеется, что в следующем году на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в Брюсселе в воскресенье заявлении Еврокомиссии.

"Вызывает глубокое разочарование, что после многих лет интенсивной работы, особенно в течение последних недель, мы не смогли прийти к согласию по статье 6, предусматривающей стимулы для сокращения выбросов сейчас и в будущем, направленные на сохранение окружающей среды", - говорится в заявлении.

ЕС, однако, рассчитывает, что неудача конференции в Мадриде "не конец истории", и в следующем году в Глазго страны смогут "обновить свои национальные цели по сокращению выбросов и объявить о растущих амбициях".

Лидеры ЕС на саммите 12-13 декабря в Брюсселе объявили, что согласовали цель сделать к 2050 году европейскую экономику "экологически нейтральной", то есть невлияющей на окружающую среду. Впрочем, с этой задачей не согласна Польша, которая отказалась подписаться под выполнением этой задачи, о чем заявил премьер этой страны Матеуш Моравецкий, покидая саммит. До 80% вырабатываемой в Польше электроэнергии производится на угле, причем Варшава не готова перестраивать свою энергетику ни на атомную генерацию, ни на газовую, которые бы могли способствовать ей в достижении поставленных Евросоюзом задач.

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