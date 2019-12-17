В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

17 декабря 2019 06:09 (UTC+04:00)

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.

Могила на кладбище Инвалиденфридхов была вскрыта еще на прошлой неделе. Останки Гейдриха при этом не были украдены.

"Вскрытие могилы было обнаружено и о нем доложено утром 12 декабря работником кладбища", - цитирует издание представителя полиции.

Как отмечает издание, мотивы и цели злоумышленников пока не ясны. Тот факт, что могила была без опознавательных знаков, указывает на то, что злоумышленники действовали по наводке.

Генерал СС Гейдрих был исполняющим обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, так называлась Чехия после ее оккупации армией гитлеровской Германии. Кроме того, до смерти он занимал пост начальника главного управления имперской безопасности (РСХА, тайной полиции). На этом посту Гейдрих "прославился" массовым уничтожением еврейского населения, а также попытками германизировать чехов.

В конце мая 1949 года агенты британской разведки словак Ян Кубиш и чех Йозеф Габчик совершили покушение на Рейнхарда. Диверсанты бросили гранату в автомобиль с открытым верхом, в котором ехал генерал, и через неделю он умер в больнице от полученных ранений. Ликвидация Гейдриха вызвала волну террора против чехов, в особенности тех, кто подозревался в связях с антифашистским сопротивлением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан наладил экспорт текстиля в Европу
Бизнес 16 декабря 16:55
Лидеры Италии, Франции и Германии согласовали совместную декларацию по Ливии
Европа 13 декабря 17:49
Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
Европа 13 декабря 14:45
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Европа 13 декабря 13:29
Немецкое телевидение показало фильм о деятельности армянской мафии в Европе
Политика 12 декабря 17:47
Азербайджанка признана молодым ученым года в Германии в сфере искусственного интеллекта
Социум 12 декабря 13:00
Лента новостей
"Аэрофлот" вошел в тройку мировых авиакомпаний по качеству напитков на борту
Россия 05:56
Человечеству потребуется 100 лет для преодоления гендерного неравенства
В мире 05:43
Старейшая супружеская пара в мире отметила 80-ю годовщину свадьбы
США 05:29
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX
США 05:23
Saudi Arabian Airlines прекратит полеты над Оманским заливом и Ормузским проливом
Арабские страны 05:15
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР
Китай 05:01
Китай призвал ЕС запустить работу над соглашением о свободной торговле
Китай 04:47
Американским лайнерам запретили летать в подконтрольной Ирану зоне над Ормузским проливом
США 04:35
Аэропорт в Нью-Джерси работает с задержками после "нештатной ситуации"
США 04:31