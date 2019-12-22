В Хорватии завершилось голосование на выборах президента страны

22 декабря 2019 23:25 (UTC+04:00)

Голосование на президентских выборах в Хорватии завершилось в воскресенье с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени, начался подсчет голосов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 явка избирателей составила 38,82%, что более чем на 2 процентных пункта (103 тыс. человек) больше, чем в ходе выборов президента в 2014 году. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов Госизбирком начнет объявлять ближе к 20:00.

На пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович, популярный певец и музыкант Мирослав Шкоро, независимые выдвиженцы Дарио Юричан, Далия Орешкович и Мислав Колакушич, Иван Пернар от одноименной партии, Катарина Пеович от политического объединения "Рабочий фронт", Неделько Бабич из Хорватской партии всех чаковцев, кайковцев и штоковцев, экономист Деян Ковач, кандидат от партии "Демократический союз национального обновления" Анто Джапич.

Согласно результатам экзитпола, приведенными после закрытия избирательных участков хорватским информационным агентством HINA с минимальным отрывом друг от друга на выборах главы государства лидируют Зоран Миланович и Колинда Грабар-Китарович.

Согласно приведенным результатам, Миланович пока набирает 29,6% голосов, Грабар-Китарович - 26,4%.

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