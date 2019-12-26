Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице

26 декабря 2019 03:20 (UTC+04:00)

Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее информации, стреляли три или четыре человека.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, несколько пуль попали ему в грудь.

Второго ранили в бедро, его жизни ничего не угрожает. Еще одного человека пуля зацепила.
Полицейские обнаружили на месте 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование.

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