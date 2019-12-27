В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома

27 декабря 2019 05:27 (UTC+04:00)

Верховный кассационный суд Италии постановил не считать преступлением домашнее выращивание марихуаны в малых объемах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, в четверг итальянское информационное агентство Agi.

Вынесенное 19 декабря постановление коллегий по уголовным делам высшей судебной инстанции названо "эпохальным". Хотя полная мотивировка решения еще ожидается, суд определил, что культивация марихуаны "в связи с примитивностью используемой технологии, малым количеством растений и скромным объемом получаемого продукта имеет направленность исключительно на личное использование тем, кто занимается выращиванием".

Как отмечает Agi, до настоящего времени кассационный суд касательно темы выращивания каннабиса всегда следовал постановлениям Верховного конституционного суда, который считал это преступлением, независимо от количества растений и характера использования выращенного продукта.

Нынешнее решение переворачивает давно утвержденный принцип, отмечает Agi.
Таким образом, кассационный суд "отстоял тезис о том, что охраняемое законом здоровье общества никоим образом не подвергается опасности или ущербу со стороны отдельного потребителя марихуаны, который решил разводить для себя немного растений", говорится в сообщении.

В Италии с 2013 года разрешено использование марихуаны по медицинскому рецепту. Кроме того, закон 2016 года, который разрешил фермерам выращивание конопли с пониженным содержанием тетрагидроканнабинола, фактически дал зеленый свет продаже "легкой" конопли в специализированных магазинах.

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