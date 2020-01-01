Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей

1 января 2020 03:29 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что предстоящее десятилетие положит конец вражде и разногласиям, став для Соединенного Королевства временем процветания и возможностей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, премьер заявил в традиционном новогоднем телевизионном обращении.

"Говоря "до свидания" 2019 году, мы можем перевернуть страницу с разногласиями, враждебностью и неопределенностью, вызванными Brexit, - сказал Джонсон, обращаясь к британцам. - Мы можем начать новую главу в истории нашей страны, где сплотимся и двинемся вперед вместе, раскрыв потенциал британского народа".

Глава правительства подчеркнул, что первым пунктом в политической повестке дня для него остается выполнение собственного обещания вывести Великобританию из состава ЕС к концу января. После этого правительство направит силы на выполнение приоритетных задач, в том числе развитие национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, улучшение качества бесплатного образования и повышение уровня безопасности.

Джонсон отметил, что был выбран "премьер-министром для всех", включая тех, кто голосовал за сохранение отношений с евросообществом или не отдал свои голоса за Консервативную партию Великобритании на прошедших 12 декабря 2019 года всеобщих выборах.

"Я знаю, что вы любите нашу страну не меньше, просто потому что решили проголосовать за другую партию или выразили желание остаться в ЕС", - добавил Джонсон. "Давайте же сделаем 2020-е года десятилетием процветания и возможностей", - призвал британский премьер.

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