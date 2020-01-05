Словакия выступит за завершение миссии НАТО в Ираке

5 января 2020 22:33 (UTC+04:00)

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил в воскресенье послу республики при штаб-квартире НАТО в Брюсселе указание поддержать предложение о завершении натовской миссии в Ираке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство ТАSR.

"В связи с решением иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу республики при [штаб-квартире] НАТО в Брюсселе инструкцию, согласно которой Словакия должна поддержать [в НАТО] предложение о завершении [натовской] миссии в Ираке и возвращении военнослужащих [домой]", - отмечается в сообщении.

Парламент Ирака проголосовал ранее в воскресенье за прекращение иностранного военного присутствия в стране. В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

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