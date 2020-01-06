Миссия ООН осудила удар по колледжу в Триполи

6 января 2020 00:59 (UTC+04:00)

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) осуждает удар по военному колледжу в ливийской столице Триполи, в результате которого в субботу вечером погибли и получили ранения десятки курсантов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнули в МООНПЛ, подобные действия усложняют ситуацию в Ливии и мешают возобновлению политического процесса в стране. В миссии напомнили, что нападения на гражданские объекты, такие как больницы и школы, могут считаться военными преступлениями. "Исполнители этих атак не останутся безнаказанными, сколько бы времени на это ни понадобилось", - подчеркивается в заявлении, которое цитирует Maghreb Arabe Press.

В субботу вечером представители операции "Вулкан гнева", проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, сообщили о том, что противостоящие им силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по жилому кварталу Эль-Хадба Эль-Хадра, в результате чего погибли 30 курсантов и 33 получили ранения. ЛНА в воскресенье опровергла причастность к нападению и призвала ООН расследовать этот инцидент.

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