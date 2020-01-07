Джонсон предложил помощь Австралии в связи с лесными пожарами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сочувствие жителям Австралии и предложил помощь в связи с продолжающимися лесными пожарами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наши сердца с теми, кто пострадал от этих разрушительных пожаров в Австралии. Я связался с премьер-министром Скоттом Моррисоном, чтобы предложить любую помощь, которую мы можем оказать. Мы с вами в это очень трудное время", - написал Джонсон в своем Twitter.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни около двух десятков человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных.

Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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