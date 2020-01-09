Владимир Зеленский пообещал украинцам провести тщательное расследование авиакатастрофы в Иране

9 января 2020 10:23 (UTC+04:00)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам провести тщательное и независимое расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - сказал он в четверг в обращении к народу Украины.

Президент ожидает, что украинские специалисты, которые 9 января в 3:30 прибыли в Иран, будут подключены к работе комиссии, в частности по расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие эксперты из профильных ведомств. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Boeing 737", - отметил глава украинского государства.

Зеленский также призвал украинских граждан воздержаться от посещения этого региона и попросил воздерживаться от спекуляций до того, пока не будут обнародованы официальные результаты комиссии по расследованию катастрофы. "Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех, особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий", - сказал президент.

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