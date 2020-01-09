Глава Евросовета призвал Иран избегать шагов с последствиями для СВПД

9 января 2020 15:36 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Иран избегать шагов, которые могут привести к необратимым последствиям относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

"СВПД стал важным достижением 10 лет напряженных международных переговоров и остается важным инструментом для обеспечения региональной стабильности. Президент Европейского Совета призвал президента Ирана воздержаться от шагов, которые могут привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении пресс-службы Евросовета по итогам разговора.

Мишель также призвал стороны не предпринимать дальнейших попыток по усилению напряженности в регионе и выразил надежду на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иранские и украинские специалисты расследуют обстоятельства крушения лайнера
Общество 15:07
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и США
Европа 15:02
Российский эксперт предположил дальнейшую эскалацию отношений между Ираном и США
Политика 13:29
В Украине назвали основные версии крушения самолета в Иране
Европа 13:27
Китай призвал США и Иран к диалогу
Китай 12:58
Глава МИД ФРГ: Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию
Европа 12:44
Лента новостей
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет будто ЕС отказался отправлять наблюдателей в Азербайджан
Политика 16:02
В прошлом году в Азербайджане были обеспечены работой свыше 103 тыс. человек
Экономика 16:00
Турецкая THY пополняет авиапарк
Транспорт 15:52
Уволены двое должностных лиц Азербайджанского технического университета
Общество 15:51
Казахстанский Национальный управляющий холдинг выплатил вознаграждения по облигациям
Бизнес 15:45
Растет товарооборот Турции и Грузии
Турция 15:45
Обязательное страхование недвижимости - основа развития страхового сегмента
Финансы 15:42
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Грузии
Бизнес 15:41
В молодежном городке "Абшерон" произошел пожар (ВИДEO)
Происшествия 15:31