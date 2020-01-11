Владимир Зеленский надеется на расследование катастрофы в Иране без задержек

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что расследование авиакатастрофы в Иране будет происходить без искусственных задержек и препятствий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - написал Зеленский в Facebook в субботу.

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