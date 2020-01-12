Елизавета II созвала совещание для разрешения кризиса, вызванного решением принца Гарри

12 января 2020 04:19 (UTC+04:00)

Королева Великобритании Елизавета II созвала на 13 января совещание, посвященное намерению принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми от монаршего дома. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эта семейная встреча станет первой с участием принца Гарри с момента серьезного кризиса, разразившегося в королевской семье из-за его решения. Вместе с ним в фамильном имении Сэндрингем (графство Норфолк) в понедельник соберутся его бабушка, отец и брат: королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.

8 января принц Гарри и Маркл через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

На практике это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини Сассекских, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы. Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, именно этому и будет посвящена встреча в понедельник. Последнее слово остается за королевой Елизаветой II.

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