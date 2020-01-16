Louis Vuitton приобрел второй по размеру алмаз в мире массой 1758 карат

16 января 2020 14:55 (UTC+04:00)

Французский бренд Louis Vuitton, входящий в группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), приобрел второй крупнейший в мире алмаз, найденный в этом столетии, массой 1758 карат. Об этом в четверг сообщила компания Lucara, добывшая его в апреле прошлого года в Ботсване, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сумма сделки не раскрывается.

Как говорится в сообщении, алмаз планируется разделить на несколько частей и огранить их, причем Lucara получит 50%-ную долю от продаж полученных бриллиантов. 5% от доходов добывающая компания планирует инвестировать в реализацию социально значимых программ в Ботсване.

В LVMH входят крупные ювелирные бренды Bulgari, купленный группой в 2011 году за $5,2 млрд, и Tiffany, купленный в 2019 году за $16,2 млрд.

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