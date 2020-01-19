Полиция обеспокоена новыми ДТП с участием дипломатов США у британской авиабазы

Полиция обратила внимание на то, что за прошлый год в районе британской авиабазы Кроутон, где в августе был сбит подросток, произошло еще по крайней мере два ДТП с участием американских дипломатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил вечером британский телеканал Sky News.

По его данным, оба раза автомобили с дипломатическими номерами США ехали по полосе встречного движения, как это было и в августе, когда супруга обладателя американского дипломатического паспорта Энн Сакулас сбила 19-летнего британца Гарри Данна рядом с территорией базы. Теперь власти Великобритании требуют у США экстрадировать Сакулас, которая покинула Соединенное Королевство вскоре после инцидента, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

Как говорится в заявлении, распространенном в субботу главным констеблем полиции графства Нортгемптоншир Ником Эддерли, в ближайшее время он сам, а также комиссар полиции и пожарной службы графства встретятся с руководством базы Кроутон, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и меры по ее исправлению. Поводом для этого стал заснятый на видео инцидент, произошедший в пятницу, когда автомобиль, следовавший по встречной полосе, чуть не столкнулся с другой машиной. По данным Sky News, еще один похожий случай произошел в октябре, когда автомобиль с дипномерами на том же участке столкнулся с полицейской машиной, так как ехал по неправильной стороне дороги.

"Подобное не должно больше происходить. На примере юного Гарри все мы слишком хорошо знаем, насколько тяжелы могут быть последствия таких инцидентов", - заявил Эддерли.

Гибель Данна спровоцировала дипломатический скандал, попытки разрешить который предпринимали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала Сакулас, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Адвокаты семьи Гарри Данна настаивают на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом.

По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на базе Кроутон, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ направлялись секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

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