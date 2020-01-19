В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии

Усиленные меры безопасности предприняты в столице в Германии в день проведения конференции по Ливии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Международная конференция по урегулированию в Ливии начнет свою работу в воскресенье после полудня. В форуме примут главы ряда страна - канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. США представит госсекретарь США Майк Помпео, стороны ливийского конфликта, как ожидается, на определенном этапе также присоединятся к переговорам.

Полиция Берлина усилила меры безопасности, перекрыв проезды и подходы к ведомству федерального канцлера, где будут проходить основные переговоры. На улицах дежурят дополнительные наряды полиции, часть проездов и мостов огорожены полицейскими автомобилями. Берлинцы, вышедшие на утреннюю пробежку, вынуждены спрашивать друг у друга и полиции, по какому маршруту они могут бежать.

В полиции Берлина подтвердили, что сегодня в городе приняты особые меры безопасности.

"Полиция Берлина как структура, отвечающая за безопасность города, сегодня, конечно, несет службу в усиленном режиме - сегодня в Берлине много высокопоставленных иностранных гостей. Ведомства канцлера и часть дорог в центре будут полностью перекрыты. Полиция и другие ведомства заблаговременно оповестили берлинцев об этом", - заявила собеседница агентства.

Она при этом затруднилась назвать, сколько полицейских задействовано в охране порядке в столице Германии сегодня.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской нацармии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством нацсогласия Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

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