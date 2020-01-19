Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

19 января 2020 17:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр ПНА Ливии Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар не внесены в основной список участников берлинской конференции по Ливии, но их участие упомянуто. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-релизе указаны "международные участники берлинской конференции по Ливии", в том числе представители Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Алжира, республики Конго, Италии, Турции, ОАЭ, Европейского союза, Еврокомиссии, ООН, Африканского Союза и ЛАГ.

В последнем абзаце списка указано, что "помимо этого, ливийский премьер Файез Саррадж и генерал Халифа Хафтар также приняли приглашение канцлера ФРГ в Берлин".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Берлине открылась международная конференция по Ливии
Европа 18:10
Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции
Другие страны 17:29
Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
Другие страны 16:04
Глава Евросовета: политическому процессу в Ливии нужен перезапуск
Европа 15:49
Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии
Турция 15:46
МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии
Арабские страны 15:23
Лента новостей
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства
Европа 18:44
В Китае произошло землетрясение
Китай 18:19
В Берлине открылась международная конференция по Ливии
Европа 18:10
Военные Ирана задержали кувейтские судна
Иран 17:44
Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции
Другие страны 17:29
Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
Культура 17:17
Азербайджанская музыка устной традиции - забытые образцы (ФОТО)
Культура 17:03
В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
Культура 16:51
Зеленский соболезнует семьям погибших при крушении Boeing в Иране
Европа 16:42