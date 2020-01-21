Принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с супругой Меган Маркл и сыном

Британский принц Гарри вечером в понедельник покинул Великобританию и отправился в Канаду, где в настоящее время находятся его супруга Меган Маркл с их общим сыном, восьмимесячным Арчи, после того, как пара объявила об отказе от исполнения большей части своих церемониальных обязанностей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Sun.

Издание отмечает, что принц Гарри сел на вечерний рейс в Канаду после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость, а также жить на два дома - в Канаде и в Великобритании.

Супруга Гарри покинула Великобританию почти сразу после этого заявления. По словам официального представителя четы, Меган Маркл вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы, и сейчас находится там вместе с сыном.

18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титулование Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

В течение ближайшего времени принц должен будет отказаться от привилегий и почетных воинских званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед - герцог Эдинбургский Филип.

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