Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit

Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал в четверг на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), передает Trend со ссылкой на ТАСС. Из 26 членов комитета за одобрение документа проголосовали 23 человека, трое высказались против.

"Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января", - заявил глава комитета по конституционным делам Антонио Таяни.

"Страна покидает Евросоюз. Это исторический момент, но не время для празднования. Мы глубоко сожалеем об этом, но уважаем суверенное решение британского народа, - сказал он. - Выход Великобритании - это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание".

"Сегодня мы дали рекомендацию сессии Европарламента [утвердить это соглашение], голосование на которой будет окончательным", - проинформировал в свою очередь координатор ЕС по Brexit Ги Верхофстадт. По его словам, он продолжает надеяться, что когда-нибудь настанет день, когда "британские депутаты вернутся в Европарламент", то есть королевство снова вступит в сообщество.

Ранее в четверг билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза подписала королева Елизавета II, что дало документу статус закона и завершило подготовку к Brexit с британской стороны после 10 месяцев отсрочки. Ранее этот билль отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Все три региональных парламента высказались против "развода" королевства с ЕС, однако влияния на процесс Brexit это оказать не смогло.

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