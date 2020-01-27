В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

27 января 2020 12:56 (UTC+04:00)

Грузовой автомобиль с нелегальными мигрантами перевернулся на севере Греции, ранения получили 14 мигрантов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

ДТП произошло в 2 часа ночи на трассе Салоники - Кавала. Грузовик незаконно перевозил мигрантов из района Эврос, на границе с Турцией. Водитель не остановился по требованию полиции и попытался на большой скорости скрыться, но не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

По сообщению агентства, мигранты были из Сирии. Их доставили в больницу в Салониках, сообщает агентство.

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