В Греции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

Грузовой автомобиль с нелегальными мигрантами перевернулся на севере Греции, ранения получили 14 мигрантов. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

ДТП произошло в 2 часа ночи на трассе Салоники - Кавала. Грузовик незаконно перевозил мигрантов из района Эврос, на границе с Турцией. Водитель не остановился по требованию полиции и попытался на большой скорости скрыться, но не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

По сообщению агентства, мигранты были из Сирии. Их доставили в больницу в Салониках, сообщает агентство.

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