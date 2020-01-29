Европейское агентство по авиабезопасности разрешило летать над Ираном

29 января 2020 17:32 (UTC+04:00)

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сняло рекомендации избегать любых полетов над Ираном. Об этом в среду сообщается на сайте агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник состоялось заседание интегрированной группы ЕС по оценке рисков авиационной безопасности для обсуждения последней информации, касающейся безопасности полетов над Ираном, по итогам которого ранее вынесенные агентством и комиссией ЕС рекомендации в качестве меры предосторожности избегать перелетов были сняты.

Также отозваны рекомендации, касающиеся запрета авиаперевозок над территорией Ирака.

Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности из-за инцидента с украинским самолетом рекомендовало избегать полетов над Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нарушение Арменией газового договора может не понравится Москве - российский эксперт
Политика 09:12
Иран готовит полигон для запуска отечественного спутника
Иран 28 января 00:47
Зариф обсудил со спецпредставителем ООН ситуацию в Афганистане
Иран 27 января 23:25
В Иране произошло сильное землетрясение
Общество 27 января 18:24
В прошлом году Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых в Иран
Бизнес 27 января 14:58
В прошлом году в Турции зарегистрировано около тысячи иранских компаний
Бизнес 27 января 13:33
Лента новостей
В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США в Газни
США 17:32
В Азербайджане утверждены медицинские территориальные подразделения в рамках ОМС
Общество 17:31
Граждан ФРГ после эвакуации из Китая поместят под карантин на 15 дней
Европа 17:22
Грузия назвала основные приоритеты на 2020 год
Грузия 17:21
Стало известно число аккредитованных наблюдателей в рамках парламентских выборов в Азербайджане
Политика 17:17
У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса
США 17:13
В Азербайджане борьбу за депутатское кресло продолжают 1345 кандидатов
Политика 17:06
IKEA закрывает половину магазинов в Китае из-за коронавируса
Китай 17:06
В Казахстане утвердят госпрограмму геологической разведки
Бизнес 17:06