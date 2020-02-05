Юбилейный 70-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" открывается в Италии

5 февраля 2020 03:54 (UTC+04:00)

Юбилейный 70-й фестиваль итальянской эстрады "Сан-Ремо" открылся в одноименном курортном городке на лигурийском побережье Италии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телевизионный музыкальный конкурс продлится до субботы. Каждый фестивальный вечер будет транслироваться в эфире государственного итальянского телевидения Rai и на его мультимедийном портале.

Участники фестиваля разделены на две категории: за главный приз "Золотую пальму" будут соревноваться 24 известных на Апеннинах исполнителя, а за отдельную награду поборются восемь молодых артистов. Этим нынешний фестиваль отличается предыдущих, когда организаторы проводили единый конкурс без отдельного "молодежного" состязания.

Как и в последние два года, конкурсанты не будут исключаться по ходу выступлений, все участники споют в финале субботним вечером. Художественным директором и ведущим нынешнего "Сан-Ремо" стал ведущий телевикторин и шоу талантов Амедео Себастьяни (Amedeo Sebastiani), известный как Амадеус.

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