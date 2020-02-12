В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.
По данным правоохранительных органов, в результате взрыва никто не пострадал. Причиной инцидента могло стать взрывное устройство, вложенное в письмо, пишет агентство.
В прошлом месяце пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась.
В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.
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