Еврокомиссия: ЕС не надо закрывать транспортное сообщение с Китаем

Ситуация с распространением коронавируса в Евросоюзе не требует закрытия шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила член Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

"На настоящий момент ситуация не требует таких мер. Я думаю, что следует позитивно смотреть на вещи, меры принимаются и в странах ЕС, и в Китае, надеемся, что они принесут свои результаты", - сказала европейский комиссар на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета ЕС по коронавирусу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.