Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе эскалацию в Сирии и урегулирование конфликта в Ливии

Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза обсудят на плановом заседании в понедельник обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. В центре повестки дня также пути решения конфликта в Ливии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что министры затронут ближневосточное урегулирование, в частности, так называемую сделку века президента США Дональда Трампа.

"Министры обсудят катастрофическую ситуацию в Сирии, особенно в Идлибе. Как вы знаете, ситуация лучше не стала", - сказал журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС.

По словам дипломата, сирийский вопрос поднимет на встрече глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом, как ожидается, итоговых заключений по Сирии не будет, так как обсуждение ситуации в Идлибе не входило ранее в повестку дня заседания.

Обстановка в сирийской провинции резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции.