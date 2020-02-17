Более 60 тыс. верующих приняли участие в акции протеста в столице Черногории

Более 60 тыс. верующих приняли участие в молебнах и особых протестных шествиях в столице Черногории Подгорице в воскресенье вечером. Собравшиеся протестовали против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы СПЦ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Свыше 60 тыс. верующих собрались сегодня вечером около соборного храма Христового Воскресения в Подгорице на молебен, который отслужил епископ Рашско-Призренский и Косово-Метохийский Теодосий. Он также возглавил крестный ход по улицам Подгорицы", - говорится в сообщении.

Массовые протесты также прошли в городах Шавник, Плевля, Беране, Герцег-Нови, Бар, Даниловград, Биело-Поле, Котор, Андриевице, Плужине, Мойковац.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.