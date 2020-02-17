Глава дипломатии ЕС рассказал о новой операции в Средиземном море

Миссия ВМС Евросоюза "София", которая была специально создана для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах Средиземного моря у побережья Ливии, будет закрыта 31 марта этого года, будет создана новая миссия, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эмбарго периодически нарушается, противоборствующие силы получают много оружия… Мы договорились о политическом решении… Мы договорились развернуть новую операцию в Средиземном море, операция "София" закончится 31 марта", - сказал Боррель по итогам заседания Совета по иностранным делам ЕС в понедельник.

"Цель - добиться соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия . Это включает использование ВВС и морских сил", - добавил он.

Миссия "София" с использованием военно-морских сил стран ЕС была создана в 2015 году для борьбы с контрабандой людей и вооружений в международных водах у побережья Ливии, а также для предотвращения гибели нелегальных мигрантов в море и тренировки береговой охраны Ливии. В 2019 году было принято решение о ее прекращении, хотя мандат миссии закончится только 31 марта 2020 года. Противники миссии "София" заявляют, что она провалилась, так не смогла обеспечить ни сокращение гибели нелегалов в море, ни прекратить контрабанду людей и оружия. Ливийские власти в своих докладах также отмечали, что мигранты используют корабли ВМФ Евросоюза, чтобы добираться более безопасным путем в Европу.