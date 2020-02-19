Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано без достижения сделки по бюджету

Финансирование главных программ Евросоюза будет заморожено, если главы государств и правительств сообщества не смогут в ближайшие дни достичь соглашения по семилетнему бюджету на 2021-2027 годы. Об этом заявил журналистам в Брюсселе в среду высокопоставленный представитель ЕС в преддверии экстренного саммита лидеров стран сообщества 20 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сделка должна быть достигнута сейчас. Без нее самые центральные программы будут лишены легальных основ для использования средств", - сказал он.